У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров

Официальным пресс-релизом компания AMD сообщила, что в конце прошлого года у неё была украдена определённая интеллектуальная собственность, связанная с нынешними и будущими графическими разработками. Вскоре после этого ресурс Torrentfreak конкретизировал, что у AMD был украден исходный код графических процессоров Big Navi и Arden, и теперь злоумышленник пытается найти покупателя для этих данных.

Сообщается, что компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden. Последний — это графический процессор будущей консоли Microsoft Xbox Series X, а Navi 21 также известен как Big Navi и является флагманским GPU на архитектуре RDNA 2.

Github удалила указанные репозитории после заявлений AMD, однако есть и другие источники, например, небезызвестный ресурс 4chan, где также размещена часть утёкшей информации. Ресурс Torrentfreak сообщает, что ему удалось связаться с укравшим коды хакером, и она прогнозирует, что стоимость информации может дойти до $100 млн. В случае же, если покупатели не найдутся, хакер пообещала, что просто сделает украденную информацию общедоступной. При этом она подчеркнула, что исходные коды были найдены в незашифрованном виде на компьютере или сервере AMD, взломанном с помощью эксплойтов.

AMD настаивает, что произошедшая утечка информации не скажется на конкурентоспособности или безопасности её продуктов, и что она предпринимает необходимые действия в правовом поле для исправления ситуации, в том числе работая с сотрудниками правоохранительных органов. Также компания отмечает, что ей неизвестно о том, чтобы у преступника были ещё какие-либо данные, кроме обозначенных.