"Мой понедельник" открывает доступ к видеозаписями выступлений c конференций 2019 года

Образовательный центр "Мой понедельник" открывает доступ ко всем видеозаписями выступлений со всех конференций 2019 года. Поэтому теперь вы можете проводить время на карантине с пользой.
- QAASP 2019 - конференции по тестированию;⠀
- RAUX 2019 - конференции для UX/UI-специалистов, исследователей, проектировщиков, аналитиков, service-дизайнеров;
- IT BDSMinsk 2019 - конференции посвященной развитию бизнеса, продажам, маркетингу, а также Product Management & Launch.
Ссылки для просмотра видео на странице https://mymonday.by/conferences-videos
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