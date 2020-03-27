"Мой понедельник" открывает доступ к видеозаписями выступлений c конференций 2019 года

Образовательный центр "Мой понедельник" открывает доступ ко всем видеозаписями выступлений со всех конференций 2019 года. Поэтому теперь вы можете проводить время на карантине с пользой.

QAASP 2019 - конференции по тестированию;⠀

RAUX 2019 - конференции для UX/UI-специалистов, исследователей, проектировщиков, аналитиков, service-дизайнеров;

IT BDSMinsk 2019 - конференции посвященной развитию бизнеса, продажам, маркетингу, а также Product Management & Launch.

Ссылки для просмотра видео на странице https://mymonday.by/conferences-videos