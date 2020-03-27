«Яндекс» вложит $40 млн в приложения на искусственном интеллекте

Платформа «Яндекс.Облако» и американский производитель оборудования Nvidia открыли для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом. «Яндекс» вложит в развитие инфраструктуры платформы и разработку инструментов ИИ не меньше $40 млн.

Библиотека называется Nvidia Gpu Cloud (NGC). Сейчас в ней доступно больше 80 приложений для работы с искусственным интеллектом, машинным обучением, нейронными сетями и высокопроизводительными вычислениями.

В библиотеку постоянно добавляются новые приложения. Доступ к NGC бесплатный всем клиентам «Яндекс.Облака». Компании могут применять приложения NGС для решения прикладных бизнес-задач: построения рекомендательных систем, управления запасами, контроля на производстве, организации дорожного движения в умных городах, разработки приложений и систем на основе компьютерного зрения.

В развитие инфраструктуры облачной платформы и разработку инструментов ИИ «Яндекс» хочет вложить не меньше $40 млн. Если спрос на ИИ-решения будет расти, инвестиции будут увеличены. С конца 2019 года в платформу уже вложено больше $5 млн, рассказали в компании.

Инвестиции направят на закупку GPU-процессоров для увеличения вычислительных возможностей платформы, а также на расширение команды по разработке собственных сервисов на базе ИИ.