В МТС появилась новая версия смартфона Xiaomi Redmi Note 8

В сети салонов и интернет-магазине МТС расширился ассортимент смартфонов Xiaomi Redmi Note 8. В продаже появилась модель с объемом памяти 4/128 Гб.

Будущим обладателям Xiaomi Redmi Note 8 4/128 Гб не придется волноваться о том, что смартфон разрядится в самый неподходящий момент. Даже при использовании ресурсоёмких программ и игр он может проработать до двух суток за счет емкого аккумулятора на 4000 mAh.

Четыре объектива камеры позволяют делать широкоугольные фотографии, портреты с эффектом «боке» и макрофотографии в высоком разрешении. Для продвинутых пользователей доступен ручной режим съемки.

Приобрести Xiaomi Redmi Note 8 4/128 Гб можно за 569 рублей. При покупке в рассрочку сроком на 1 год ежемесячный платеж за смартфон составит - 51,72 рубля. Если вы приобретете смартфон в рассрочку на 24 месяца, то выплаты составят 28,21 рубля в месяц.