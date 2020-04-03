В Epic Games Store стартовала весенняя распродажа

Epic Games запустила весеннюю распродажу в своём цифровом магазине. Об этом сообщается на сайте Epic Games Store. Со скидкой можно приобрести Borderlands 3, Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Control, Mechwarrior 5 и другие проекты.

Всего по скидке предлагается приобрести 126 видеоигр. С полный списком можно ознакомиться в магазине. Акция продлится до 1 мая.

1 апреля об аналогичной акции объявила Sony. В PS Store началась распродажа игр со скидкой до 70 %. В акции участвует более 300 проектов. Предложение действительно до 30 апреля.