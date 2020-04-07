Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в МТС

В интернет-магазине МТС начинается предварительный заказ на смартфоны Huawei — модели P40 и P40 Pro. Предзаказ можно оформить с 6 по 16 апреля. Старт продаж запланирован на 17 апреля.

Оба смартфона работают на новейшем процессоре Kirin 990, обеспечивающим невиданное до сих пор быстродействие и хорошую автономность смартфонов. Зарядка SuperCharge позволяет зарядить аккумулятор более чем наполовину в течение всего 30 минут.

Начиная с этого года, флагманские модели Huawei работают без сервисов Google. Взамен в Huawei предлагают воспользоваться собственной службой Huawei Mobile Service и магазином приложений App Gallery.

Стоимость Huawei P40 Pro составит 2 599 рублей, Huawei P40 будет стоить 1 799 рублей. Первые 200 человек, купившие или сделавшие предзаказ на любую из моделей, получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds 3 за 10 копеек.

Кроме того, при покупке новинок покупателям будут доступны дополнительные сервисы:

- 1 год дополнительного сервисного обслуживания;

- 3 месяца страховки на стекло (бесплатная замена);

- защитная плёнка в подарок (1 раз в 2 года) – только при личном обращении в Сервисный центр Huawei;

- возможность бесплатно воспользоваться курьерской службой Home to Home, которая заберет смартфон для ремонта и вернет его обратно;

- Выделенная VIP телефонная линия технической поддержки по номеру 8-8200-011-0557;

- 50Gb для хранения данных в сервисе Huawei Cloud на один год бесплатно (при обязательной регистрации Huawei ID).