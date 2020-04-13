В МТС появились в продаже Яндекс.Станции

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи "умных" голосовых колонок от компании Яндекс. На выбор представлены две версии: большая Яндекс.Станция и компактная Яндекс.Станция Мини

Обе Яндекс.Станции выглядят как обычные колонки, умеющие проигрывать музыку. Вместе с тем – это устройство с голосовым помощником Алиса внутри. Они способны выполнять поручения, извлекать информацию из различных сервисов Яндекса, взаимодействовать с домашней техникой и просто поддерживать непринужденный диалог. Чтобы управлять станциями не нужен пульт: они отлично распознают голосовые команды, а также жесты.

Базовая Яндекс.Станция содержит внутри пять акустических элементов суммарной мощностью 50 ватт. Семь чувствительных микрофонов помогают Алисе услышать команды издалека, даже если они доносятся из другой комнаты. Колонку можно подключить к смартфону через Bluetooth, а через HDMI-кабель – к телевизору, монитору или проектору, чтобы управлять просмотром видео в онлайн-кинотеатрах и видеосервисах.

Яндекс.Станция Мини обладает более компактными размерами. В дополнение к голосовому управлению она также обзавелась поддержкой управления жестами. Для распознавания движений предусмотрена камера, которая рассчитывает расстояние до объекта и глубину изображения. Вместо HDMI-разъема в Яндекс.Станция Мини предусмотрен AUX-выход для присоединения других аудиоустройств.