Facebook выпустила конкурента Twitch и Mixer

Компания Facebook выпустила бесплатное мобильное приложение Facebook Gaming для стриминга игр, оно уже появилось в магазине Google Play. Версия для iOS появится в App Store сразу после одобрения Apple.

Приложение позволяет транслировать и смотреть стримы других пользователей соцсети. В первую очередь Facebook Gaming ориентировано на мобильные игры. Ссылку на трансляцию можно будет опубликовать на своей странице Facebook.

На данный момент в приложении нет рекламы, Facebook планирует зарабатывать на комиссии с "донатов". Компания хочет собрать аудиторию перед запуском новых способов монетизации. По словам разработчиков, игровым контентом каждый месяц интересуются более 700 млн пользователей соцсети.

Изначально Facebook планировала выпустить его летом, но решила сделать это раньше из-за роста популярности игр на фоне пандемии COVID-19. Ранее сервис на протяжении полутора лет тестировался в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.