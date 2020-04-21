Алгоритм научился создавать реалистичные 3D-фотографии

Американские разработчики создали алгоритм для превращения обычных фотографий в трехмерные. Он самостоятельно определяет границы объектов, находящихся на разном расстоянии от камеры, и дорисовывает пустые области с помощью нейросети.

В последние годы алгоритмы для работы с 3D-изображениями значительно развились и, например, в Facebook применяется функция, позволяющая превратить обычную фотографию в псевдотрехмерную. Она выделяет главный объект от остальной фотографии и как бы выносит его на передний план. Подобным образом работают и другие алгоритмы, но у этого метода есть фундаментальное ограничение – из двухмерного изображения невозможно получить фрагменты, которые в момент съемки были скрыты. Обычно недостающие части просто заливают подходящими цветами, но результат получается размытым и лишь отдаленно похожим на остальную фотографию.

Группа американских разработчиков из Политехнического университета Виргинии и Facebook создала новый алгоритм, который позволяет добиться гораздо более качественного закрашивания фона за основными объектами в кадре.