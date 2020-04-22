Google представила альтернативу VPN

В связи с большим ростом количества сотрудников, работающих из дома из-за пандемии коронавируса, компания Google представила сервис BeyondCorp Remote Access, предназначенный для удаленного доступа к внутренним системам без использования виртуальной частной сети.

BeyondCorp Remote Access представляет собой облачное решение для обеспечения безопасности на базе системы, которую Google изначально создала для внутреннего использования почти десять лет назад.

Как сообщила компания в своем блоге, VPN представляет собой проблему, когда компании пытаются развернуть и настроить огромное количество подключений за короткий промежуток времени. Кроме того, для некоторых незнакомых с данной технологией пользователей использование VPN может быть достаточно проблематичным.

В компании Google сервис BeyondCorp устраняет необходимость в VPN благодаря дизайну, включающему базу данных каждого устройства, авторизованного для подключения, сертификат безопасности, установленный на этом устройстве, и интеграцию с базой данных человеческих ресурсов с информацией о логинах и членстве в группах.

Сотрудники входят в сеть удаленно через единую систему, которая аутентифицирует их во внутренних базах данных, делая процесс довольно плавным. Также отсутствует необходимость устанавливать или настраивать отдельный компонент программного обеспечения.

Как отметила Google, с помощью BeyondCorp Remote Access компании, столкнувшиеся с похожей ситуацией, независимо от того, являются они клиентами Google Cloud или нет, могут использовать сервис для решение данных проблем.