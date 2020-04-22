В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения

В скором времени функция исчезающих сообщений в Viber будет перенесена из секретных чатов в обычные. Любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или другого типа файла на некоторый промежуток времени. Автоматический отсчет до ликвидации контента будет запущен сразу же после того, как получатель увидит сообщение.

Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно:

Нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения; Напечатать текст и отправить сообщение адресату.

«Мы сделаем исчезающие сообщения доступными для обычных чатов с двумя участниками. Эта функция появилась в Viber в 2017 году в рамках «секретных» переписок. Со временем мы убедились, что подобную меру обеспечения конфиденциальности, включая отправку уведомления, когда собеседник делает скриншот исчезающего сообщения, лучше добавить и в обычные чаты. Таким образом мы становимся еще на один шаг ближе к званию самой безопасной платформы для общения, — отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.