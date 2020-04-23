Запущено веб-приложение для волонтеров Красного Креста

Белорусское общество Красного Креста запустило веб-приложение Volunteers in Action для регистрации и координации волонтеров, которые будут доставлять продукты и другие необходимые вещи одиноким пожилым людям во время эпидемии COVID-19.

Кандидат в волонтеры заполняет анкету на сайте приложения, гдек указывает, сколько времени он готов посвятить помощи другим и в какие дни. Затем его ждут обучение, подписание соглашения, получение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также бейджа. Курирует работу добровольцев региональный координатор, который раздает задания и контролирует их выполнение.

Веб-приложение было разработано IT-компанией SoftTeco, которая согласилась сделать это на безвозмездной основе. Веб-приложение было выбрано как наиболее удобный формат работы, т.к. будет открываться на любом устройстве и в любом браузере.