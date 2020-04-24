iPhone SE оказался быстрее iPhone XS Max

В бенчмарке AnTuTu появились результаты теста представленного на прошлой неделе iPhone SE. Они свидетельствуют о том, что Apple искусственно занижает скорость чипсета.

iPhone SE построен на базе процессора A13 Bionic, который используется и в iPhone 11 Pro. В синтетическом тесте iPhone SE набрал 492 тыс. баллов, что ниже результата, который показывает текущий флагман iPhone 11 Pro, выпущенный в 2019 году – 520 тыс. баллов. Результаты бенчмарка говорят в пользу искусственного замедления процессора iPhone SE в угоду экономии батареи, ведь ее емкость всего 1812 мА·ч.

В то же время новинка Apple обошла в производительности iPhone XS Max с результатом 443 тыс. баллов. Это и неудивительно, ведь данный девайс был представлен в 2018 году и работает на базе более медленной платформы A12 Bionic.