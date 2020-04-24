Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на борьбу с COVID-19

Белорусский Красный Крест запускает сбор средств на реализацию программы по борьбе с COVID-19. Теперь все способы поддержки деятельности организации собраны на едином ресурсе.

Все средства пойдут на закупку необходимой медицинской техники, средств индивидуальной защиты для врачей, медицинских работников и волонтеров, а также на поддержку других важных направлений работы Белорусского Красного Креста в условиях борьбы с COVID-19, таких как помощь пожилым людям, инвалидам и подопечным организации.

Инициативу поддержала EPAM: IT-компания уже перечислила организации $100.000 и обратилась к своим сотрудникам с предложением сделать частные пожертвования, финальную сумму которых EPAM удвоит.

 

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Опубликовал: KVbot,

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