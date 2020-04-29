В PS Store началась новая распродажа

В PS Store началась новая распродажа, о чём Sony сообщила в европейском блоге PlayStation. Благодаря этому подешевело несколько десятков проектов, в том числе эксклюзивы и прошлогодние хиты. Скидки достигают 80 %.

Среди эксклюзивов на 40 % подешевел God of War 2018 года от Santa Monica Studio. Что касается прошлогодних проектов, то временное снижение цены получили Kingdom Come: Deliverance, Blasphemous, Sniper Ghost Warrior Contracts и несколько других.

Текущая акция закончится в 01:59 по московскому времени 14 мая. 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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