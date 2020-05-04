Составлен рейтинг самых ремонтопригодных смартфонов

Специалисты компании iFixit опубликовали обновленный рейтинг самых лучших смартфонов в плане их ремонтопригодности.

Первое место занял Fairphone 3, который стал вторым телефоном в истории, получившим максимальную оценку iFixit. Fairphone 3 имеет ту же модульную конструкцию, что и его предшественник, включающую несколько модулей, которые можно легко заменить. Устройство также имеет съемный аккумулятор, что является редкостью в наше время. Доступ к таким ключевым компонентам, как аккумулятор и экран Fairphone 3 можно получить с помощью стандартной отвертки Phillips или отвертки Torx.

Второе место занял Shift6m, который был создан немецкой компанией Shiftphone. Смартфон получил 9 баллов из 10 возможных, его похвалили за легко снимающийся аккумулятор, а также за то, что дисплей удерживается на месте без клея только винтами и зажимами.

На третьем месте оказался прошлогодний недорогой смартфон Google Pixel 3a, который получил 6 баллов. Следом идет прошлогодний OnePlus 7T, получивший 5 баллов. Эти смартфоны ремонтировать не очень просто, но в этом плане они все равно превосходят большинство Android-телефонов на рынке.

Замыкают рейтинг смартфоны Moto G и E, в которых легко менять аккумуляторы и прочие комплектующие. Кроме того, Motorola является одним из немногих известных производителей телефонов, который продает запасные части кому угодно.