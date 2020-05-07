В МТС стартовала акция «Время покупать!»

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовала акция «Время покупать!». Отличный повод обзавестись беспроводными наушниками или смарт-часами Apple с выгодой. В акции принимают участие беспроводные наушники Apple AirPods 2, Apple AirPods Pro, смарт-часы Apple Watch Series 3 и Apple Watch Series 5.

Чтобы получить скидку на любую версию из этих устройств – просто подключитесь на тарифный план «Супер max 50» одновременно с покупкой гаджета в салоне связи или интернет-магазине МТС. Скидка действует как при покупке единым платежом, так и в рассрочку, а экономия может составить до 350 рублей!

Более подробно о ценах на гаджеты Apple по акции «Время покупать!» смотрите по ссылке.