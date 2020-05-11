В МТС действует скидка на ряд смартфонов Samsung

К акции «Самым любимым» присоединились более десятка моделей смартфонов Samsung. Теперь при их покупке вы сможете сэкономить до 740 рублей. 

Самую большую скидку в рублевом эквиваленте можно получить, выбрав максимально оснащенную версию современного флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. Этот представительный смартфон с квадрокамерой и основным фотомодулем на 108 Мп по акции можно приобрести за 2959 рублей. Экономия при этом составит 740 рублей.

Для получения скидки 20% по акции «Самым любимым» необходимо использовать промокод «Супер» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на любом из следующих тарифных планов: «Безлимитище», «Безлимитище +», «Безлимитище 2.0», «ULTRA», «Абсолют», «Супер 25», «Супер max 50», «Супер max+», «Умный бизнес 4» или «Корпоративный Супер max».

Полный список смартфонов Samsung, присоединившихся к акции «Самым любимым», смотрите по ссылке.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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