В МТС снизились цены на ноутбуки Apple MacBook Pro 13" (2019)

В рамках акции «Гаджеты 2020» снизились цены на Apple MacBook Pro 13" Touch Bar (2019), а рассрочка на 12 месяцев начала действовать без переплат. Акционная стоимость ноутбуков Apple MacBook Pro 13" Touch Bar (2019) снизилась как при покупке единым платежом, так и в рассрочку на 12 и 24 месяца.

При покупке версии с SSD-накопителем объемом 256 ГБ памяти в рассрочку теперь можно сэкономить до 600 рублей. Ее сейчас можно приобрести за 4699 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год уменьшился до 427,18 рубля, а на два года – до 222,69 рубля.

Версия со 128 ГБ памяти стала на 245 рублей доступнее в годовую рассрочку. Ее цена в рамках акции «Гаджеты 2020» теперь составляет 4329 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год снизился до 393,54 рубля, а на два года – до 205,15 рубля.