В Epic Games Store началась распродажа игр

Одновременно с раздачей Grand Theft Auto V в Epic Games Store началась «Мегараспродажа Epic» (Epic Mega Sale). Скидки на многие игры, в том числе прошлогодние хиты, достигают 75 %.

В период «Мегараспродажи Epic» в EGS еженедельно будут становиться бесплатными «загадочные игры». Какой конкретно проект смогут получить пользователи, станет известно только после старта новой раздачи, то есть в 18:00 по МСК каждого четверга до конца масштабной акции.

Распродажа продлится до 11 июня.