В Epic Games Store началась распродажа игр

Одновременно с раздачей Grand Theft Auto V в Epic Games Store началась «Мегараспродажа Epic» (Epic Mega Sale). Скидки на многие игры, в том числе прошлогодние хиты, достигают 75 %.

В период «Мегараспродажи Epic» в EGS еженедельно будут становиться бесплатными «загадочные игры». Какой конкретно проект смогут получить пользователи, станет известно только после старта новой раздачи, то есть в 18:00 по МСК каждого четверга до конца масштабной акции.

Распродажа продлится до 11 июня.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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