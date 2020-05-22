В МТС стартует предзаказ на Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 ГБ

МТС начал принимать заявки на смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 6/128 ГБ памяти. Оформившие предзаказ до 12 июня смогут дополнительно приобрести фитнес-браслет Mi Band 4 всего за 10 копеек.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил яркий 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, мощную квадрокамеру с основным модулем на 64 Мп, емкий аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

С обеих сторон Xiaomi Redmi Note 9 Pro защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку питания. Чип NFC позволит осуществлять бесконтактные платежи. А встроенный инфракрасный порт даст возможность управлять различными цифровыми устройствами.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 ГБ можно будет приобрести за 849 рублей. Его также можно будет оформить в рассрочку на год с ежемесячным платежом 77,18 рубля или на два года – с платежом 39,91 рубля в месяц.

Предварительно старт продаж новинки состоится 12 июня.