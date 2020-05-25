Первую сеть 5G запустили в Швеции

Телекоммуникационная компания Tele2 запустила первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Подключение к 5G автоматически получат только те клиенты Tele2, кто пользуются безлимитным интернетом.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме 5G, стала Швеция.