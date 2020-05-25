Google Messages может получить поддержку сквозного шифрования

По сообщениям сетевых источников, в приложении Google Messages, которое является базовым средством отправки сообщений на Android-смартфонах, в скором времени может появиться поддержка сквозного шифрования. Упоминания этой функции были обнаружены в коде одной из тестовых версий программы.

Энтузиасты изучили код внутренней сборки Google Messages версии 6.2 и обнаружили в нём упоминания нескольких новых функций, наиболее заметной из которых является поддержка сквозного шифрования при передаче сообщений по протоколу RCS. На данный момент недостаточно подробностей, чтобы точно сказать, как именно будет работать сквозное шифрование. Возможно, и отправителю, и получателю потребуется использовать Google Messages, хотя это может измениться после того, как другие приложения получат поддержку сквозного шифрования.

Наверняка можно сказать о том, что отправителю и получателю потребуется стабильное интернет-соединение для отправки зашифрованных сообщений по протоколу RCS. Если у одного из пользователей плохое интернет-соединение, то служба отправки сообщений Google предложит передать послание по SMS или MMS. Однако перед отправкой таким способом приложение напомнит пользователю о том, что отправляемые по SMS и MMS сообщения не шифруются, и попросит подтвердить действие.

На данный момент неизвестно, когда именно Google планирует добавить поддержку сквозного шифрования в своё фирменное приложение обмена сообщениями. Вероятнее всего, это произойдёт в одном из будущих обновлений, когда новая функция будет доработана и реализована на должном уровне.