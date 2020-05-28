beCloud запустил тестовую зону 5G с максимальной для Беларуси скоростью

Инфраструктурный оператор Беларуси – СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка beCloud) в тестовом режиме запустил самую большую в Беларуси сеть 5G. Пилотная зона beCloud развернута в Минске в диапазонах 3500 МГц и 2600 МГц и состоит из двадцати базовых станций. Во время испытаний установлена рекордная скорость для технологии 5G в Беларуси – 1,9 Гбит/с.

Уникальность тестовой 5G-сети beCloud заключается в том, что она работает в двух частотных диапазонах – 3500 МГц и 2600 МГц. Задействование частоты 2600 МГц при строительстве сети дает значимые преимущества. Она позволяет сохранить такие важные пользовательские параметры, как скорость передачи данных и широта распространения сигнала, на очень высоком уровне.

Тестовая сеть пятого поколения beCloud построена по модели NSA (non-standalone) с использованием инфраструктуры существующей сети LTE. В прошлом году на Всемирном мобильном конгрессе ведущие производители телеком-оборудования и ИКТ-операторы мира заявили о развитии сетей 5G по модели NSA как об оптимальном решении.

Цель тестирования – определить наиболее оптимальный с технической и экономической точек зрения сценарий развертывания сети 5G. Компания продолжит исследование достижимых показателей покрытия и качества в условиях плотной городской застройки до конца текущего года. Тестовая сеть создаст основу для последующего запуска 5G в Беларуси.