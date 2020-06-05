В МТС стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M31

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M31. Новинка примечательна наличием мощной квадрокамеры и длительным временем автономной работы.

Главной «фишкой» смартфонов линейки Galaxy M являются аккумуляторы повышенной емкости. Не стал исключением и Samsung Galaxy M31, который получил батарею с впечатляющими характеристиками – 6000 мАч.

Еще одна сильная сторона новой модели – мощная квадрокамера с разрешением основного сенсора 64 Мп. Добиться лучшего качества снимков ей помогают ультраширокоугольный объектив на 8 Мп с углом обзора 123 градуса, модуль для макросъемки и датчик измерения глубины с разрешением 5 Мп каждый. Она способна снимать видео в разрешении 4К. Селфи-камера на 32 Мп умеет фотографировать с двумя вариантами угла захвата и программно добавлять эффект размытия фона.

Смартфон оснащен экраном с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080x2340 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Высокую производительность аппарата обеспечивает восьмиядерный процессор нового поколения и 6 ГБ оперативной памяти. Тройной слот позволяет установить одновременно 2 SIM-карты и карту памяти microSD.

Samsung Galaxy M31 6/128 GB можно купить за 799 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 72,63 рубля, а на два года - 34,73 рубля.

Чтобы приобрести Samsung Galaxy M31, необходимо одновременно с покупкой устройства заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, участвующих в акции «Гаджеты 2020». Также при покупке смартфона абонент получает бонус – интернет-трафик объемом 5 ГБ на 180 дней.