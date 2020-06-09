Google добавила в фирменные карты функции для защиты пользователей от COVID-19

Google добавила в приложение «Карты» множество новых функций, которые, помимо прочего, помогут избегать больших скоплений людей.

Карты Google теперь будут показывать пользователям ряд напоминаний, связанных с COVID-19. Приложение будет отображать предупреждения, опубликованные местными органами власти, при поиске маршрутов для поездок на общественном транспорте. Поскольку функция подразумевает сотрудничество Google с местными властями, в настоящее время она работает только в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США.

Также в приложении «Карты» появятся новые предупреждения о контрольно-пропускных пунктах COVID-19, например, при пересечении государственных границ. Есть ещё несколько новых функций, связанных с общественным транспортом. Вслед за введением прогнозов переполненности в прошлом году, теперь любой пользователь также сможет поделиться своим опытом, чтобы улучшить точность прогнозов. Кроме того, появится возможность отслеживать скопления людей на транзитных станциях, но она будет основываться на данных истории местоположений Google, которая по умолчанию отключена в приложении «Карты».

И, напоследок, приложение подскажет, необходимо ли проходить измерение температуры тела при определённых поездках. Новые функции уже доступны в Google Maps для iOS и Android.