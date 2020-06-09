Новый салон связи МТС заработал в Минске

МТС открыл новый салон связи в столице. Офис расположен в торговом центре «Скала» по адресу: ул. Петра Глебки, 5. Посетителей принимают с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов на обед.

В офисе представлен широкий ассортимент гаджетов на любой вкус: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, а также аксессуары. Купить понравившуюся модель можно со скидкой или оформить в рассрочку без переплат.

Для удобства посетителей работает электронная очередь. Профессиональные консультанты помогут вам подобрать подходящее устройство, расскажут о действующих акциях, помогут с активацией необходимых услуг связи.