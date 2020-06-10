Белорусы запустили смарт-сканер для экономии в магазине

Разработчики бесплатного сервиса InfoPrice создали «умный» сканер, который позволяет экономить прямо в магазине. Если поднести смартфон к штрихкоду товара, то система автоматически сравнит цены на него в разных торговых сетях.

Сейчас приложение «видит» цены в «Евроопте», «Соседях», «Короне», «Виталюре», «Гиппо», Green. Обещается добавить и других игроков.

Смартфон в сканер превращает мобильное приложение, которое уже есть в Google Play и AppStore. Пользоваться им можно бесплатно, равно как и нет лимитов на сравнение товаров. Сервис предоставляет цены на десятки тысяч товаров. Их отслеживают и обновляют ежедневно. Пока InfoPrice работает только в Минске, но цены актуальны и для регионов.