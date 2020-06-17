AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Компания AMD сегодня официально представила обновлённую серию процессоров Ryzen 3-го поколения, известную также как Matisse Refresh. В пополнившийся модельный ряд вошли чипы AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Кроме того, AMD сегодня официально анонсировала новый чипсет A520 и объявила о начале продаж материнских плат на базе логики B550.

Как и обычные версии чипов без суффикса «XT», обновлённые процессоры построены на базе 7-нм архитектуры Zen 2. Как отмечает AMD, работа над её дополнительной оптимизацией позволила добиться повышения тактовых частот новинок в режиме автоматического разгона, но при этом остаться на том же уровне TDP, что и у обычных моделей. Базовая частота процессоров при этом не изменилась.

AMD сообщает, что новинки обеспечивают прирост производительности до 4 % по сравнению с предшественниками в однопоточных задачах и при этом демонстрируют до 40 % более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с решениями конкурента.

Старшая модель обновлённой серии AMD Ryzen 9 3900XT предлагает 12 ядер и 24 потока. Базовая частота процессора составляет 3,8 ГГц. В режиме автоматического разгона она способна повышаться до 4,7 ГГц (прибавка 100 МГц в режиме Boost по сравнению с обычной X-версией). Уровень TDP новинки составляет прежние 105 Вт.

AMD Ryzen 7 3800XT предлагает 8 ядер и 16 потоков. Чип работает в частотном диапазоне от 3,9 до 4,7 ГГц. Таким образом, в режиме автоматического разгона новый процессор предлагает прибавку в 200 МГц по сравнению с обычной X-версией. Как и у модели Ryzen 7 3800X уровень TDP нового процессора составляет 105 Вт.

Модель AMD Ryzen 5 3600XT использует 6 ядер и 12 потоков. Как и у обычной версии, базовая тактовая частота работы обновлённого чипа составляет 3,8 ГГц. В режиме автоматического разгона она поднимается до 4,5 ГГц — прибавка 100 МГц по сравнению с прежней версией процессора. Уровень TDP всё тот же — 95 Вт.

Обновлённые процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT компания AMD оценила в 499, 399 и 249 долларов США соответственно. Столько же на старте продаж стоили их предшественники. Все три новинки появятся в продаже с 7 июля.