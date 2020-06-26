В Steam стартовала большая летняя распродажа

25 июня стартовала большая летняя распродажа в Steam. Она продлится ровно две недели — до 9 июля. В рамках акции подешевели тысячи игр разных жанров, в том числе многие новинки. Пока действует распродажа, пользователи смогут зарабатывать очки и тратить их на призы.

Скидки на проекты в рамках мероприятия достигают 90 %. Некоторые новинки и хиты прошлых лет подешевели на 50–75 %. Многие из них вынесены в отдельные разделы на главной странице сервиса. Среди категорий присутствуют «Избранные предложения», «Избранные серии», «Скидки до 75 %» и прочие.

При приобретении любых товаров во время действия акции покупателям будут начисляться очки в зависимости от стоимости продукции в долларах. Их также можно зарабатывать, если кто-то отметит контент пользователя в сообществе (например, модификацию в «Мастерской Steam» или обзор) специальной наградой.

За очки можно купить разнообразные предметы в «Магазине очков»: золотой профиль, который, кстати, действует только 30 дней с момента приобретения, аватары, смайлики, фоны из любимых игр, анимированные стикеры и так далее.

За потраченную «валюту», накапливаемую во время распродажи, покупатель получает значок. Он улучшается в зависимости от того, сколько очков удалось реализовать.