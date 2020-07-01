Число электромобилей в мире к 2030 году увеличится в четыре раза

Количество электромобилей в мире к 2030 году увеличится в четыре раза - до 20 млн. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН, пишет БЕЛТА.

Сегодня на улицах и дорогах мира насчитывается миллиард пассажирских автомобилей, а к 2030 году их число может удвоиться. На автотранспорт приходится четверть всех выбросов парниковых газов. Меры, направленные на сокращение этих эмиссий, привели к росту инвестиций в зеленую энергетику. Такие инвестиции, по данным ЮНКТАД, на протяжении уже нескольких лет составляют в среднем около $600 млрд в год.

"Альтернативные источники энергии, такие как электрические батареи, приобретут еще большее значение, поскольку сейчас инвесторы настороженно относятся к будущему нефтяной промышленности", - заявила директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон. Эксперты ЮНКТАД полагают, что аккумуляторные батареи смогут сыграть важную роль в переходе на низкоуглеродистые энергетические системы и помогут снизить выбросы парниковых газов.

Вместе с тем развитие электротранспорта сопряжено с некоторыми рисками. Во-первых, запасы сырья для автомобильных аккумуляторов сконцентрированы всего в нескольких странах, что является негативным фактором, подрывающим гарантии непрерывных поставок. Во-вторых, добыча сырья для таких аккумуляторов сопряжена с серьезными экологическими последствиями.

Авторы доклада предлагают наращивать инвестиции в технологии, которые позволят уменьшить негативное воздействие производства аккумуляторов на окружающую среду, а также обеспечат надлежащую утилизацию отработанных батарей.-0-