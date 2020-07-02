В PlayStation Store стартовала распродажа cо скидками до 80 %

В PlayStation Store стартовала распродажа «Время игр по сети». В ней участвуют проекты с поддержкой многопользовательской игры. Скидки в рамках акции достигают 80 %, а продлится она до 16 июля.

Благодаря распродаже подешевели 65 игр, а ещё 45 товаров — это дополнения и комплекты. В список входят известные хиты прошлых лет, например, Battlefield V и A Way Out. А вот новинок не так много.

Также в PlayStation Store сейчас продолжаются распродажи «Игры до 1500 рос. руб.» и «Полугодовые предложения».