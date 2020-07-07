Бортовой компьютер Geely оснастили интернетом от МТС

Мультимедийные системы Geely Atlas оснастили SIM-чипами от МТС. Теперь бортовой компьютер можно подключить к интернету, онлайн получить доступ к навигации, слушать музыку и управлять мультимедийной системой с помощью голоса.

МТС предоставил SIM-чипы, которые встраиваются в бортовой компьютер автомобиля. С их помощью можно подключиться к сети оператора и использовать передачу данных 3G/4G.

Первыми автомобилями с SIM-чипами от МТС стали кроссоверы Geely Atlas в комплектации Luxury с 1,8-литровым турбированным двигателем. После покупки автомобиля новый владелец оформляет SIM-чип на себя и выбирает любой тарифный план в салоне связи МТС.

SIM-чип от МТС впаивается в плату оборудования и отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям и более длительным сроком службы — до 10 лет. Кроме того, SIM-чип способен работать при различных температурах — от -40 до +105 градусов.