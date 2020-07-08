HONOR представляет три новых смартфона по доступным ценам

HONOR представляет новую серию смартфонов HONOR 9, в которую вошли модели HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S. Смартфоны сочетают в себе актуальный дизайн, современные технологии, а также доступную цену. Вся линейка HONOR 9 с предустановленным магазином приложений AppGallery с завтрашнего дня появится в продаже у официальных партнеров бренда.

Созданы для ежедневных задач и не только

Смартфоны серии HONOR 9 предлагают пользователям набор передовых технологических решений, облаченных в яркий и динамичный дизайн. Усовершенствованные камеры и программные алгоритмы расширяют фото-возможности устройств, а мощные аккумуляторы и система интеллектуального энергопотребления позволяют смартфонам выполнять различные задачи в течение дня без дополнительной подзарядки. Все смартфоны серии HONOR 9 представлены с актуальным пользовательским интерфейсом на базе Android 10 для комфортного и интуитивно понятного взаимодействия с устройствами. HONOR 9C и HONOR 9A оснащены модулем NFC, что позволит быстро и комфортно осуществлять бесконтактные платежи с помощью приложения «Кошелек».

Предустановленный магазин приложений AppGallery на смартфонах серии HONOR 9 – это третья по популярности в мире платформа для дистрибуции приложений с ежемесячной аудиторией более 400 миллионов пользователей. В AppGallery пользователям доступны качественные сервисы и приложения для работы и развлечений, а также подарки и специальные предложения от партнеров HONOR.

HONOR 9C — безрамочный экран и тройная камера 48 МП

Смартфон HONOR 9C оснащен безрамочным экраном диагональю 6,39 дюйма с интегрированной фронтальной камерой и полезной площадью 90%. Технология расширения динамического диапазона повышает качество изображения при просмотре мультимедийного контента.

Тройная основная камера HONOR 9C соответствует технологиям флагманского уровня и состоит из модуля 48 МП с диафрагмой f/1.8, широкоугольного модуля 8 МП и вспомогательного модуля для определения глубины резкости 2 МП. Основной модуль на 48 МП обеспечивает высокое качество и детализацию фото и видео. Широкоугольный модуль с углом обзора 120° позволяет создавать выдающиеся снимки, захватывая в кадр ещё больше деталей, например, при съёмке пейзажей, интерьеров и групповых портретов. А при помощи вспомогательного модуля 2 МП получатся качественные фотографии с эффектом боке.

Чтобы поддерживать активную работу в течение всего дня, HONOR 9C оснащен мощной батареей емкостью 4000 мА×ч и 8-ядерным процессором Kirin 710A с интеллектуальными алгоритмами энергосбережения.

Расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица обеспечивают мгновенную разблокировку устройства и высокий уровень конфиденциальности персональных данных.

Смартфон HONOR 9C в цветах корпуса полночный чёрный и ярко-голубой уже доступен в магазинах партнеров МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи, АЛЛО, Связной, Евросеть и 21 век по рекомендованной цене 499 рублей.

HONOR 9A — мощная батарея и тройная широкоугольная камера

Мощная батарея ёмкостью 5000 мА×ч гарантирует уверенную работу HONOR 9A в течение целого дня вне зависимости от сценариев использования. К тому же обновленная технология GPU Turbo 3.0 увеличивает производительность системы и оптимизирует энергопотребление, а безрамочный экран 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру полностью погрузит пользователя в виртуальную реальность мобильных игр и других типов мультимедиа.

HONOR 9A получил тройную основную камеру 13 МП с широкоугольным модулем и вспомогательным сенсором для создания качественного эффекта боке. Возможность создания фотографий различного формата, а также усовершенствованные режимы ночной съемки и портретного освещения превращают HONOR 9A в универсальный инструмент для самовыражения.

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Mediatek MT6762R, в состав которого входят 4 быстрых ядра CortexA53 (2,0 ГГц) и 4 ядра CortexA53 (1,5 ГГЦ). Аппаратные и системные возможности HONOR 9A позволяют устройству быстро и эффективно распределять ресурсы и экономить потребляемую энергию.

HONOR 9A оснащен 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью установки дополнительной microSD карты емкостью до 512 ГБ. Такое решение позволяет хранить многочисленные файлы в одном месте и иметь мгновенный доступ ко всей необходимой информации. За защиту персональных данных в HONOR 9A отвечает расположенный на задней поверхности сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лица.

С завтрашнего дня HONOR 9A будет доступен у всех партнеров: А1, МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи, АЛЛО, Связной, Евросеть и 21 век. Стоимость смартфона HONOR 9A составит 399 рублей. Первые покупатели HONOR 9A получат фитнес-трекер HONOR Band 5i в подарок. О наличии подарков в каждом конкретном магазине лучше уточнять перед покупкой, так как количество браслетов ограничено.

HONOR 9S — яркий дизайн и расширенные возможности по привлекательной цене

HONOR 9S — смартфон начального уровня, совмещающий в себе современный эргономичный дизайн и технологии, необходимые современным пользователям. Матовая поверхность корпуса HONOR 9S минимизирует появление отпечатков пальцев на задней панели, а блок основной камеры выполнен с учетом актуальных технологических трендов.

HONOR 9S оснащен основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 МП с режимами портретной и панорамной съемки. Безрамочный экран с диагональю 5,45 дюйма и разрешением 1440x720 пикселей, а также с режимом защиты зрения позволит комфортно просматривать фото и видео, а также читать веб-страницы даже в условиях недостаточного освещения. За разблокировку устройства и конфиденциальность данных отвечает функция распознавания лица. HONOR 9S оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Увеличить объем накопителя можно с помощью установки карты памяти емкостью до 512 ГБ в тройной слот для двух SIM-карт и карты microSD. Энергоэффективный 8-ядерный процессор MTK MT6762R в сочетании с аккумулятором емкостью 3020 мА×ч обеспечивают бесперебойную работу смартфона в течение всего дня.

HONOR 9S также выделяет ряд других функций и технологических решений для комфортной жизни. Смартфон оснащен FM-радио, функционирующим без мобильного интернета, а также встроенным усилителем высокой мощности Smart PA, который обеспечивает высокое качество звука вне зависимости от окружающей обстановки. OTG-интерфейс позволяет напрямую подключать периферийные устройства, а новая системная оболочка Magic UI 3.0 на базе Android 10 предлагает пользователям среди прочего темный режим интерфейса и приятную глазу журнальную верстку меню.

HONOR 9S в синем и чёрном цветах будет доступен с завтрашнего дня в салонах оператора «МТС» и в сети магазинов «5 Элемент» по цене 249 рублей. Яркая красная расцветка корпуса появится в магазинах позже.