В цифровом магазине PlayStation стартовала летняя распродажа. По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, в начавшейся распродаже участвуют более 300 товаров, включая громкие хиты.

Летняя распродажа в PlayStation Store завершится 20 августа в 02:00, однако скидка на некоторые продукты подойдёт к концу на две недели раньше, то есть уже 6 августа.

Собираются ли организаторы акции пополнять ассортимент товаров 6 августа, как это в своё время было с весенней распродажей, неизвестно. Сроки действия скидки на каждую конкретную игру можно узнать на её странице в PS Store.