В WhatsApp для Android появятся новые функции

В бета-версии WhatsApp 2.20.196.8 для Android обнаружили несколько нововведений, которые разработчики готовят для пользователей.

Мессенджер тестирует функцию, которая позволит одному пользователю активировать свой аккаунт на четырех устройствах одновременно. В интерфейсе бета-сборки появился специальный пункт Linked Devices (связанные устройства) — опробовать новую опцию пока нет возможности, так как она находится на этапе проектирования UI. После запуска владелец профиля сможет привязать к нему новый смартфон или компьютер.

Кроме того, WhatsApp продолжает работу над расширенным поиском внутри приложения, который появился в бета-версии мессенджера еще несколько сборок назад. Пока в программе можно заметить несколько интерфейсных изменений. Расширенный поиск позволит искать сообщение с учетом его типа: текст, фото, ссылки, документы и так далее. Эта функция также пока находится в разработке и станет доступна позже.

Как и в случае с большинством новых фишек, которые WhatsApp начинает тестировать в бете, пока нет никакой информации о сроках выхода перечисленных обновлений в мессенджере. Остается следить за их разработкой и ждать анонса от компании.