В МТС снижены цены на смартфоны Apple iPhone 11

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфоны Apple iPhone 11. При покупке устройства в рассрочку выгода может составить до 400 рублей.

iPhone 11 работает на базе процессора Apple A13 Bionic, который выполняет любые задачи быстро и плавно. Именно он позволяет применять интеллектуальные технологии обработки изображения и создавать снимки или видеозаписи отличного качества. Фотосистема iPhone 11 состоит из 2 камер по 12 Мп каждая. С ее помощью можно снимать невероятно четкое видео в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду. А ночной режим способен выдавать прекрасные кадры при съемке в темное время суток и в помещениях с недостаточным освещением.

6,1-дюймовый дисплей устройства выполнен по технологии Liquid Retina, которая обеспечивает невероятно точную цветопередачу. Корпус выполнен из алюминия и стекла. Он полностью герметичен, обладая надежной защитой от попадания пыли и влаги согласно стандарту IP68. Благодаря ей iPhone 11 способен погружаться в воду на небольшую глубину на время до 30 минут.

Стоимость iPhone 11 с 64 ГБ памяти снижена до 2199 рублей. Его можно также приобрести в рассрочку на год с платежом 211 рублей в месяц, а на два года – за 111 рублей в месяц.

В период действия акции iPhone 11 с внутренним накопителем на 128 ГБ доступен за 2369 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 232 рубля, а на два года – 124 рубля.