Intel отложила 7-нанометровые процессоры до 2022 года

Intel рассказала о новом расписании выпуска процессоров следующего поколения. Самое важное — перенос первых процессоров на 7 нанометрах, производство начнется на полгода позже. Это значит, что чипы появятся не в конце 2021 года, а в 2022 году или даже задержатся до 2023 года.

Показатель нанометров в техпроцессе указывает на размер транзисторов — чем меньше число, тем больше транзисторов вмещается на плате. Все производители стремятся снизить этот показатель, потому что он влияет на множество параметров, включая производительность и энергоэффективность. Для сравнения, AMD представила первые процессоры на 7 нанометрах еще в прошлом году, у NVIDIA тоже есть видеокарты на этом техпроцессе.

Intel до конца этого года только планирует представить первые процессоры на архитектуре 10 нм++ для ноутбуков. Зато они получат новую интегрированную графику Intel Xe, которую компания планирует выпускать в виде дискретных видеокарт. 10-нанометровые процессоры для настольных комьпьютеров и серверов появятся только в 2021 году.