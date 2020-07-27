Приложение Instagram втихаря использует камеру смартфона

Некоторые пользователи бета-версии iOS 14 обратили внимание, что приложение Instagram периодически использует камеру в фоновом режиме.

В бета-версии iOS 14 появились индикаторы активности камеры и микрофона в виде цветных точек в правом верхнем углу экрана. Многие пользователи стали тестировщиками этой функции и начали проверять активность индикаторов в различных приложениях. Один из них обнаружил, что приложение Instagram использует камеру смартфона, когда он просто листает в приложении ленту.

Представители Instagram заявили, что такое поведение приложения является ошибкой и скрытой записи действий пользователей приложение не выполняет. Они пообещали в скором времени выпустить обновленную версию, где этот баг будет исправен.

 

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Опубликовал: KVbot,

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