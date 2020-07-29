Найден способ взломать любой iPhone и iPad

Китайские хакеры нашли способ обхода защиты смартфонов и планшетов Apple. Для взлома используется встроенная уязвимость в процессорах устройств, сообщается на сайте агентства по кибербезопасности Digitpol.

Об уязвимости рассказали представители китайской команды разработчиков Pangu. Проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Processor), которые применяются в смартфонах и планшетах для хранения конфиденциальной информации. На сопроцессорах SEP сохраняются пароли, биометрические параметры владельца устройства, любые приватные данные для входа в аккаунты различных сервисов.

Для взлома используется эксплойт Checkm8, с помощью которого ранее стала возможна установка джейлбрейка на iOS-устройства. По словам хакеров, уязвимость позволяет получить доступ ко всей приватной информации пользователя с помощью подбора пароля. Эксплойт Checkm8 обходит автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля, таким образом, позволяя хакеру подобрать цифровой код для разблокировки девайса.

По словам специалистов, взлому подвержены любые iPhone или iPad, базирующиеся на чипах А7-А11. Таким образом, в категорию риска входят как минимум все смартфоны Apple, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone X. При этом для обхода защиты злоумышленник должен получить физический доступ к устройству.

Специалисты Digitpol подчеркнули, что проблема является неисправимой, то есть уязвимость не может быть ликвидирована на программном уровне. Эксперты посоветовали пользователям по возможности отказаться от вышедших в период с 2013 по 2017 годы смартфонов и планшетов американского бренда или по крайней мере устанавливать на девайсы сложные цифровые пароли.