Telegram подал в ЕС антимонопольный иск к Apple по поводу App Store

Компания Telegram, владелец одноимённого кроссплатформенного мессенджера, подала официальный антимонопольный иск в регулирующий орган ЕС по поводу политики Apple касательно магазина приложений App Store.

В своём иске, направленном на имя европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), Telegram, имеющая аудиторию более 400 млн пользователей, отметила, что Apple должна «позволить потребителям иметь возможность загружать программное обеспечение вне App Store».

В июне Вестагер объявила о проведении двух антимонопольных расследований в отношении Apple, одно из которых тоже касается App Store. Telegram присоединилась к Spotify и Rakuten, которые ранее подали жалобу в регулирующий орган ЕС в связи с нарушением Apple App Store антимонопольного законодательства. На данный момент разработчики для размещения своих приложений в App Store должны принять условия Apple, в том числе согласиться с выплатой 30-процентной комиссии за покупки в приложении.

В своём иске Telegram назвала бессмысленным аргумент Apple о том, что сбор комиссии App Store предназначен для поддержки работы магазина приложений.