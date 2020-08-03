Samsung разработала высокоскоростную альтернативу NFC

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, разработал новую технологию беспроводной передачи данных, которая будет использоваться в мобильных устройствах.

Решение получило обозначение UWP. Известно, что данная система будет представлять собой альтернативу NFC (Near Field Communication). Последняя является технологией беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая позволяет пересылать информацию на расстояние около 10 сантиметров. NFC применяется, в частности, для осуществления бесконтактных платежей.

Что касается системы UWP, то о ней на сегодняшний день известно не слишком много. Говорится лишь, что она обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с NFC. Возможно, за счёт этого для неё найдутся некие новые применения по сравнению с NFC, но получит ли она должное распространение, пока что не ясно.

Сообщается, что технология UWP может дебютировать в составе смартфонов Galaxy Note 20. Эти аппараты будут представлены в среду — 5 августа — в рамках виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020. В новое семейство войдут модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.