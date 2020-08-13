"Белтелеком" рассказал о возмещении абонентской платы с 9 по 11 августа

"Белтелеком" на своем официальном сайте рассказал, как будет проведен перерасчет абонентской платы с 9 по 11 августа.

"В связи со сложностями в работе сервисов передачи данных, возникшими у абонентов услуг доступа в сеть Интернет и хостинга РУП «Белтелеком», в период со второй половины дня 9 августа по 11 августа 2020 года по причинам, не зависящим от РУП «Белтелеком», руководством компании принято решение о корректировке сумм начислений за трое суток в соответствии со следующим порядком:

абонентам доступа в сеть Интернет byfly и постоянного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану; абонентам пакетов услуг (за исключением «ЯСНА лайт») (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы по пакету услуг; абонентам услуг хостинга будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы за пакеты услуг «Виртуальный выделенный сервер», «Предоставление физического сервера (Dedicated)», «Предоставление дискового пространства» и услугу «Размещение оборудования (Colocation)»; абонентам услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану с учетом дополнительной пропускной способности канала".

Корректировки будут выполнены в автоматическом режиме для услуг с авансовой формой оплаты – в срок до 31 августа 2020 года; для услуг с кредитной формой оплаты – учтены в выставляемых счетах за услуги, оказанные в августе 2020 года.