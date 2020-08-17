В Беларуси опять проблемы с доступом в интернет

В Беларуси утром наблюдались проблемы с доступом в интернет. Белорусские сайты открывались нормально, внешние ресурсы и мессенджеры были частично недоступны. Представители операторов связи подтверждали сбой.

Спустя некоторое время связь была восстанавлена.

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11:30 до 11:40 возникли трудности с доступом в сеть Интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена. Приносим извинения за неудобства", – так прокомментирована ситуация на сайте "Белтелекоме".

Тем не менее, пользователи до сих сообщают о существующих проблемах. В частности, в некоторых магазинах не осуществляется прием оплаты банковскими карточками.