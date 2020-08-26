AOC представляет четыре новых игровых монитора

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев, пополнила свою популярную игровую серию G2 четырьмя новыми мониторами с изогнутыми экранами. Среди них модели C24G2AE и C24G2U диагональю 60,5 см (23,8 дюйма), а также модели C27G2AE и C27G2U диагональю 68,6 см (27 дюймов).



Во всех четырех новинках используется панель Full HD VA с впечатляющим радиусом кривизны 1500R, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, частотой обновления 165 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и встроенными динамиками (2 x 2 Вт). Модели AE предназначены для геймеров, которым нужен доступный по цене монитор без излишеств с поворотной стойкой, а модели U обеспечивают улучшенную эргономику и гибкость благодаря регулируемой по высоте подставке и концентратору USB 3.2 на четыре порта.

Монитор C24G2AE

Теперь модельный ряд становится еще более универсальным, предлагая четыре новые модели с изогнутым экраном и частотой обновления 165 Гц. Тонкие рамки с едва уловимыми красными акцентами превращают новые модели в стильный аксессуар на столе любого геймера.

Мониторы оснащены высококонтрастными VA-панелями (контрастность 3000:1 для моделей диагональю 24 дюйма и 4000:1 для моделей диагональю 27 дюймов). Сочетание ярких цветов, высокой частоты обновления и кривизны 1500R создает отличный эффект присутствия, который погружает геймеров в мир игры. Углы обзора 178/178° обеспечивают минимальное изменение цвета и контрастности. А в системе с несколькими мониторами изогнутая конструкция с тонкими рамками позволяет создать суперширокий бесшовный экран, который идеально подходит для симуляторов и автогонок.

В последние годы игровые мониторы с частотой 144 Гц стали новым стандартом для большинства геймеров. Новые модели AOC поднимают планку еще выше, предлагая частоту обновления 165 Гц. Благодаря разрешению Full HD геймерам не понадобятся супермощные видеокарты, чтобы добиться частоты 165 кадров в секунду в большинстве современных игр. Переменная частота обновления в технологии AMD FreeSync Premium позволяет согласовать частоту кадров графического процессора с частотой обновления экрана, исключив прерывания, зависания и другие задержки, связанные с несинхронностью вертикальной развертки. Все четыре новые модели обоих размеров оснащены функцией снижения размытости при движении (Motion Blur Reduction), которая сокращает время отклика MPRT до 1 мс. Благодаря предусмотренному во всех моделях режиму низкой задержки ввода (Low Input Lag) действия пользователей будут мгновенно отображаться на экране.

Модели C24G2U диагональю 24 дюйма и C27G2U диагональю 27 дюймов дополнены небольшими, но впечатляющими принадлежностями, которые геймеры оценят по достоинству. Обе модели оснащены регулируемой по высоте подставкой с возможностью наклона и поворота, поэтому во время длительных игровых сеансов пользователи могут устанавливать монитор в оптимальное положение с учетом своей посадки. Четыре порта концентратора USB 3.2 позволяют легко подключать периферийные устройства USB, в том числе клавиатуру, мышь и гарнитуру, а также обеспечивают высокоскоростную передачу данных (до 20 Гбит/с).

Монитор C27G2AE

Однако такие опции интересуют не всех геймеров. Некоторым достаточно иметь отличную панель, особенно если они пользуются дополнительной подставкой, например, держателем для двух мониторов AOC AD110D0. Модели C24G2AE диагональю 24 дюйма и C27G2AE диагональю 27 дюймов как раз рассчитаны на тех, кому нужна «отличная панель по лучшей цене». Система быстрой сборки Quick Assembly облегчает монтаж и демонтаж, не требуя даже отвертки, а для крепления на кронштейне VESA предусмотрены отверстия по стандарту VESA 100x100 мм.

На всех четырех моделях в нижней правой части монитора находятся физические кнопки настройки, а для управления экранным меню используется программное обеспечение G-Menu. Экранное меню содержит полный набор настроек, включая специфические игровые функции: шесть предустановленных комбинаций параметров (три из которых пользователь может настроить самостоятельно), Dial Point (перекрестие для прицеливания), Game Color (цветовая насыщенность для детализации изображения) и многое другое. Кроме того, мониторы не мерцают и оснащены фильтром синего цвета для комфортного просмотра и снижения нагрузки на глаза.

Мониторы AOC C24G2AE, C27G2AE, C24G2U и C27G2U поступят в продажу в сентябре 2020 года по ориентировочным ценам €199, €269, €219 и €289, соответственно.