Создана технология для замены оскорбительных выражений на вежливые

Команда финских разработчиков компании TietoEVRY разработали шрифт The Polite Type с открытым исходным кодом, который заменяет оскорбительные высказывания. Таким образом авторы проекта хотят повысить культуру общения в сети.

Шрифт использует простой алгоритм, который сверяет написанное пользователем со своей базой данных и выполняет одну из двух действий: переписывает текст на более благозвучный или просто замазывает грубую часть. Авторы дают ознакомиться с большим словарем-фильтром, сейчас там около 2000 слов и выражений. Стоит отметить, что пока The Polite Type работает только с английским языком.

Предложение «Я ненавижу тебя» шрифт превращает в «Я не согласен с тобой», а прямые оскорбления он просто убирает.

Посмотреть, как работает вежливый шрифт, можно на сайте TietoEVRY. Там же доступна ссылка для его скачивания себе на компьютер.