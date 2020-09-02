Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всем городском транспорте «Минсктранса»

1 сентября у минчан появилась возможность оплачивать проезд смартфоном во всем городском транспорте «Минсктранса» и в некоторых маршрутках, сообщает агентство "Минск-Новости".

Мобильный платежный сервис Оплати наряду с приложением TIX с 1 сентября стал доступен на всем наземном коммунальном транспорте столицы. Это значит, что пассажиры могут воспользоваться смартфонами для оплаты проезда во всех трамваях, автобусах, троллейбусах и электробусах. Приобрести электронный билет можно и в нескольких маршрутных такси.

В частности, владельцы смартфонов могут воспользоваться одним из нескольких способов бесконтактной оплаты проезда посредством Оплати:

1. Через Bluetooth- и Wi-Fi-метки. Приложение само распознает метки и сразу предлагает приобрести билет на проезд. Такой способ оплаты доступен во всех столичных электробусах и в новых троллейбусах на автономном ходу.

В трамваях, автобусах и троллейбусах определение рейса осуществляется по геолокации. Для этого на главной странице приложения пассажир нажимает кнопку «Купить», после чего сервис сам определяет перечень возможных рейсов и предлагает пассажиру выбрать тот, на котором он находится.

2. Второй способ оплаты, ставший уже традиционным, — через QR-код. Он доступен практически на всем наземном транспорте Минска. Чтобы оплатить проезд таким способом, надо навести встроенный в приложение сканер на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства, выбрать количество билетов для покупки и, когда на экране смартфона высветится сумма, нажать кнопку «Оплатить».

3. Предусмотрен и «экстренный» вариант оплаты — по гаражному номеру транспортного средства: на главной странице приложения рядом с разделом «Мои билеты» пассажир нажимает «Купить» и вводит гаражный номер, который размещается на наклейках под QR-кодом в транспорте.

Сотрудник контрольно-ревизионной службы через специальное приложение сканирует QR-код билета со смартфона пассажира, и на его экране отображается билет со статусом «Оплачен».