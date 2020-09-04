"Рухнули" акции технологических компаний

Американские компании технологического сектора давно демонстрировали устойчивый рост курса акций, в случае с Apple и Tesla он дополнительно подогревался расщеплением акций. Хотя минувший четверг сложно назвать «чёрным», весь технологический сектор на американском фондовом рынке подвергся значительной коррекции.

В абсолютном выражении лидером падения стала как раз Apple, поскольку не так давно она перешагнула порог капитализации в $2 трлн. Снижение курса акций компании на 8 % уменьшило капитализацию сразу на $180 млрд — ни один эмитент в истории с таким падением ранее не сталкивался. Весь индекс Nasdaq 100 вчера снизился на 5,2 %, что вызвало крупнейшее падение курса акций входящих в него компаний с марта текущего года.

В число лидеров падения вошли Microsoft (–6,19 %), Amazon (–4,63 %), Tesla (–9,02 %), NVIDIA (–9,28 %) и Zoom (–9,97 %). Акции AMD тоже заметно упали в цене, на 8,51 %, не смогла удержать позиции и давно демонстрирующая отрицательную динамику компания Intel (–3,56 %). По словам представителей Bank of America, в условиях пандемии и самоизоляции инвесторы увидели в ценных бумагах технологического сектора возможность для заработка. С марта индекс Nasdaq 100 добавлял по $1,6 млрд к величине капитализации каждый час.

Курс биткоина тоже не смог удержаться на отметке более $12 000, которую преодолел на уходящей неделе, и опустился на 6 % до самого низкого с июля уровня. Возобновление экономической активности в отраслях, которые были блокированы пандемией, оживило интерес инвесторов к профильным акциям. Например, ценные бумаги отдельных авиаперевозчиков и компаний, организующих морские круизы, выросли на 3,7 %.