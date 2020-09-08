WhatsApp для iPhone и Android можно «убить» одним сообщением

В WhatsApp вновь начали распространяться сообщения, которые выводят мобильную версию популярного мессенджера из строя. Причем, если программа запущена на смартфоне из числа моделей нижнего и среднего ценового сегмента, «зависнуть» может не только сам мессенджер, но и операционная система целиком.

Сообщения, выводящие устройства из строя, называют «текстовыми бомбами». В данном случае сообщение выглядит как длинная строка, состоящая из редко используемых символов Unicode. Само сообщение, как правило, не несет никакой смысловой нагрузки, а мессенджер не способен его корректно обработать, что и приводит к бесконечному циклу сбоев в работе приложения. То есть повторный запуск программы после ее «вылета» заставит устройство «подвиснуть», после чего WhatsApp вновь автоматически закроется из-за ошибки. Опасность представляют и некоторые профили пользователей, также содержащие вредоносные строки, при отображении которых программа может аналогичным образом выйти из строя.

Разорвать порочный круг можно только полностью удалив мессенджер с устройства и установив его заново. При этом, пользовательская переписка будет утрачена. Поэтому пользователям рекомендует периодически делать резервные копии данных мессенджера.