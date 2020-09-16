В МТС стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 с модулем NFC. Улучшенная версия популярного гаджета, поддерживающая функцию бесконтактной оплаты.

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC оснащен ярким цветным AMOLED-экраном с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240 х120 пикселей. Облаченный в компактный эргономичный корпус, умный браслет надежно защищен прочным закаленным 2,5D-стеклом, не пропускает влагу и выдерживает давление до 5 атмосфер.

С помощью сенсорного дисплея, увеличенного на 39,9% по сравнению с моделями предыдущих поколений, стало еще комфортнее управлять вызовами и прослушиванием музыки, просматривать сообщения и уведомления от приложений.

Существует большое количество режимов, оптимизирующих работу браслета. Ночной режим снизит яркость экрана, чтобы не беспокоить во время сна, пользовательские настройки вибрации сделают удобной функции уведомления.

Важной отличительной особенностью гаджета является - функция бесконтактной оплаты. Поддержка модуля NFC позволяет «привязать» банковскую карту к браслету и осуществлять с его помощью бесконтактные платежи.

Приобрести Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC можно за 139 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 12,63 рубля.